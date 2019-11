Sziget Festival : Vente exceptionnelle du package "Szitizen Prime" pendant 24h !

Le célèbre festival du Sziget qui se déroule chaque année à Budapest en Hongrie lance officiellement les prémices de sa saison 2020 ! En effet, les organisateurs ont décidé d'ouvrir une billetterie exceptionnelle du 14 novembre à 12h jusqu'au 15 novembre à 12h. Durant ces 24 heures, ce sont uniquement des packages SZITIZEN PRIME de 7 jours qui seront proposés à la vente. Les tickets classiques seront

disponibles par la suite ainsi que d'autres Pass 7 jours mais ils ne bénéficieront pas du pack de goodies offerts à ceux qui les prennent lors de cette vente.

En 2019, le Sziget Festival a été reconnu comme cinquième plus grand festival du monde et a accueilli plus de 530 000 personnes originaires de plus de 100 pays différents. Un exploit qui devrait se réitérer encore en 2020 avec toujours plus de grands noms à l'affiche. Alors pour être sûr d'avoir vos places, et de bénéficier de cette offre exceptionnelle, ne manquez pas la vente des Szitizen Prime du 14 au 15 novembre. Rendez-vous ici.