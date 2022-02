Sziget Festival 2022 : Justin Bieber ajouté à la programmation !

Alors que les deux années précédentes auront été marquées par la crise sanitaire et l'impossibilité de se produire en concert à travers le monde, le chanteur d'origine canadienne semble bien décidé à placer 2022 sous le signe de la chanson… et des lives ! C'est donc pour le plus grand plaisir de sa communauté que Justin Bieber a dévoilé, en mars dernier, Justice, son septième album studio. Porté par les titres Anyone, Lonely ou encore Peaches, sur lequel il est accompagné de Daniel Caesar, le nouvel opus de la star planétaire a rencontré un énorme succès. Alors que les fans du chanteur attendent avec impatience sa tournée américaine et australienne en 2022, ils peuvent toujours se consoler avec son titre Stay, en collaboration avec The Kid LAROI, qui s'est imposé en tête des charts ces derniers mois.

Si Justin Bieber est également attendu dans toute l'Europe l'année prochaine pour une immense tournée avec un passage à Paris le 6 mars 2023, ses fans français pourront toujours se rendre en Hongrie, lors de l'édition 2022 du Sziget Festival. En effet, l'interprète de Baby vient d'être ajouté à la programmation de l'événement et rejoint ainsi des artistes en tête d'affiche comme Calvin Harris, Dua Lipa, Tame Impala ou encore Arctic Monkeys. Le jeune homme se produira le vendredi 12 août devant un public de plusieurs dizaines de milliers de festivaliers.

Sziget Festival 2022

