Sziget Festival 2019 : Foo Fighters, twenty one pilots, Martin Garrix... De nouveaux noms dévoilés

S’il y a bien un festival auquel assister au moins une fois dans votre vie, c’est bien le Sziget Festival. Basé chaque année à Budapest en Hongrie, l’événement se tient pendant pas moins d’une semaine sur une île en plein coeur de la ville. Oui, vous avez bien lu, toute une île dédiée à la musique, à la fête et à la convivialité durant une semaine. Des festivaliers venus de toute l’Europe s’y retrouvent pour assister notamment aux concerts d’une programmation de plus en plus prestigieuse d’année en année. En 2018 par exemple, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Gorillaz ou encore Arctic Monkeys se partageaient l’affiche pour vous donner une idée ! Qui ambiancera cette année le public du Sziget Festival ? Réponse ci-dessous !

Après l’annonce d’Ed Sheeran à l’affiche du Sziget Festival 2019, c’est au tour de Foo Fighters, Florence + The Machine, twenty one pilots, The 1975, Martin Garrix, The Blaze, Parcels, Kodaline, Jungle, CHVRCHES, Alma, IDLES, Tamino et pleins d’autres de rejoindre la programmation. Le line-up est loin d’être complet et envoie déjà du lourd, il réunit de grosses têtes affiches ainsi que des artistes émergents qu’on a hâte de découvrir en live. Notez bien le rendez-vous, du 7 au 13 août à Budapest ! La billetterie et toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site officiel du festival.