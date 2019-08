Sziget Festival 2019 : Ed Sheeran, une tête d’affiche toute en puissance pour le jour 1 (Report)

Le coup d’envoi du Sziget 2019 a été donné hier mercredi 7 août pour pas moins d’une semaine de festivités qui s’annoncent intenses. Au programme, de la fête, de la convivialité, un public international mais aussi et surtout des concerts ! Le line-up tapé aussi fort que les années précédentes, et s’offre en tête d’affiche Ed Sheeran. L’artiste qui se produit en live depuis début 2017 avec le Divide Tour 2017, devenu il y a quelques jours la tournée la plus rentable de l’histoire, a fait un petit tour en Hongrie hier soir pour enchanter les festivaliers du Sziget. Et ils sont venus en nombre pour applaudir l’un des plus grands artistes pop de ces dernières années ! On vous raconte tous les détails de ce live tout en puissance.

Cette première soirée du Sziget avait beau être une des dernières dates du Divide Tour, Ed Sheeran n’en était pas moins au sommet de sa forme. Bien qu’il soit seul sur scène, il ne manque pas d’énergie et répand une joie communicative sur tout le festival. Le chanteur commencera son live avec le hit Castle On The Hill repris avec enthousiasme par le public avant d’enchainer avec un autre tube, The A Team. Entre chaque morceau, Ed change de guitare et nous explique qu’il joue ce soir avec un système de loop qui permet de donner l’illusion de tout un groupe sur scène.

Son nouveau titre en featuring avec Justin Bieber, I Don’t Care, recevra un bel accueil des fans qui connaissent déjà son refrain, tandis que Galway Girl soulève la foule avec ses airs irlandais. Mais l’apothéose du concert revient à sa prestation de Thinking Out Loud, que l’artiste aux milles records chante avec autant d’émotion et qui nous procure toujours mille frissons. À notre grand étonnement, l’engouement a été bien plus important que pour Shape Of You. Bien qu’attendu, il n’a été que timidement entonné par le public. On quittera alors le Britannique par l’ultime titre You Need Me, I Don’t Need You, l’un des morceaux de son premier album qui l’a fait connaître du grand public. Bref, un sans faute pour Ed Sheeran qui a définitivement fait passer une soirée magique aux festivaliers du Sziget !