Sziget Festival 2018 : 5 raisons de se rendre au meilleur festival d'Europe !

Attention, semaine importante sur Virgin Radio ! Chaque matin, le Virgin Tonic vous envoie faire un tour au meilleur festival d'europe, le Sziget Festival. Cette année, le rendez-vous mythique des festivaliers se tiendra du 8 au 15 août 2018 à Budapest (Hongrie). Que ce soit le line-up (toujours parfait), l'emplacement ou même l'atmosphère, tout donne envie dans le Sziget. Et si jamais vous n'avez pas encore sauté le pas, on vous a listé quelques raisons d'y aller.

5 raisons d'aller au Sziget

Et non, ce n'est pas éxagéré. S'il fallait faire preuve de précision, on vous dirait que c'est le Festival Tomorrow Land qui occupe la première place du classement (de Skycanner), suivi de près par le Sziget. Mais la vérité, c'est que le Sziget est le premier dans nos coeurs. Plus sérueusement, le top 3 est prestigieux puisque le festival de Glastonbury s'ajoute à la liste. Ce qui vaut cette position au festival, c'est avant tout sa fréquentation : "Accueillant chaque année 400 000 festivaliers, le festival du Sziget est l’un des meilleurs festivals d’Europe", explique le site. Mais au delà de ça, il y a le line-up qui a toujours été à la pointe : Rihanna, Sia, Muse... ils sont tous passé par le Sziget.

Le Sziget se déroule en Hongrie, certes, mais c'est surtout sur la fameuse île de la liberté, au coeur de Budapest ! Et autant être honnête, l'île porte bien son nom. Là-bas, les festivaliers peuvent être eux-mêmes pendant huit jours. Et lâcher les vannes une semaine dans l'année, c'est quand même pas mal. On vous le promet, ce qui se passe au Sziget reste au Sziget.

On vous le disait plus tôt, le line- up du festival est toujours calibré. Mais cette année, on préfère vous prévenir, la programmation a prévu du lourd. Accrochez-vous, l'édition 2018 acceuillera (entre autres) Kendrick Lamar, The Kooks, Lana Del Rey, Dua Lipa, les Arctic Monkeys qui défendront leur nouvel album, Gorillaz ou encore Kygo. Ca vous fait envie ? On vous comprend - et encore, on a pas tout mis.

Les globe-trotters seront bien contents de quitter la France pour aller faire un tour à Budapest. Le cadre est magnifique alors si jamais vous décidez de casser votre PEL et de prendre vos billets, n'oubliez pas l'appareil photo (pour frimer un peu sur les réseaux sociaux).

Le Sziget Festival, c'est 40 000 festivaliers venus du monde entier. Alors imaginez un peu le mélange des cultures ! Et clairement, rencontrer des gens venus de partout en festival, il n'y a rien de mieux !

Alors, vous êtes convaincus ? Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas d'écouter le Virgin Tonic cette semaine !