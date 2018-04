Sziget Festival 2018 : Macklemore, Arctic Monkeys, Gorillaz ... les artistes à ne pas manquer cette année

C'est (encore) une semaine sépciale Sziget Festival sur Virgin Radio ! La semaine dernière, c'est le Virgin Tonic qui offrait vos séjours et vos pass pour filer tout droit à Budapest. Si vous n'avez pas fait partie des heureux gagnants, sachez que vous avez encore une chance de vous rattraper cette semaine ! Cette fois, c'est Cauet et toutes l'équipe de Cauet S'Lâche qui vous envoient profiter de l'un des meilleurs festivals d'Europe. Et si jamais vous hésitez encore à sauter le pas, voici cinq artistes qu'ils ne faut manquer sous aucun prétexte.

On vous l'accorde, Macklemore sera à l'affiche de nombreux festivals français cet été. Il était d'ailleurs en concert au Zénith de Paris pas plus tard qu'il y a quelques jours. Mais le rappeur sera aussi à l'affiche du Sziget. Et avec l'excellent album qu'il nous a livré (Gemini), on ne peut qu'avoir hâte de voir ça en live.

ENFIN ! Les Arctic Monkeys sont de retour ! Le nouvel album est prévu pour bientôt et la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront en tournée en Europe. Et qui dit Europe, dit festivals européens. Par chance, ils seront de passage au Sziget. Au programme, la présentation du nouvel album et les anciens hits.

Damon Albarn et sa bande Gorillaz seront sur la scène du Sziget cette année. Et que vous soyez des fans de la première heure (Feel Good ) ou alors, des fans plus tardifs, vous ne pouvez pas manquer ça.

Naive, Forgive and forget... on continue ? Les britanniques menés par Luke Pritchard ont quelques tubes à leur actif. On ne les a pas revus depuis un long (très long) moment en France mais heureusement, ils passeront par Budapest.

C'est LA révélation à voir sur scène. Dua Lipa continue son ascension aux Etats-Unis et vient même de s'offrir un single avec Calvin Harris, One Kiss. La chanteuse viendra défendre son premier album (qui, au passage, est excellent) sur la scène du Sziget Festival.

Et évidemment, il n'y a pas qu'eux. Le Sziget, c'est aussi Kygo, Lana Del Rey, Clean Bandit ou encore l'immense Kendrick Lamar. Et si ça, ça ne vous donne pas envie, on ne sait plus quoi vous dire...!