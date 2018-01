Sziget Festival 2018 : Kendrick Lamar, Kygo, Liam Gallagher...les premiers noms dévoilés

Virgin Radio sera partenaire de l'édition 2018 du Sziget Festival, qui se tiendra du 8 au 15 août 2018 à Budapest. On est tout excité parce que les premiers noms à l'affiche du plus imposant des festivals européens viennent d'être dévoilés. Ainsi, Kendrick Lamar fait office de (grosse grosse) tête d'affiche, le reste de la programmation est à l'avenant avec, entre autres, Kygo, Bastille, Liam Gallagher, Zara Larsson, Parov Stelar, Lemaitre, La Femme, Milky Chance, Nothing But Thieves, Lykke Li, The Kooks et Wolf Alice. De quoi se régaler pendant toute une semaine au son des artistes les plus tendances du moment !