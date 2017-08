Quoi de mieux que le Sziget Festival pour se trouver une bonne raison de passer une semaine entière à Budapest ? Après les Vieilles Charrues, Garorock et Musilac, il est temps de prendre le premier vol en direction de Budapest (Hongrie) dans le but de vivre une expérience inoubliable sur l'Île de la Liberté ! Du 9 au 16 août 2017, le Sziget Festival ouvrira ses portes pour faire vibrer des milliers de festivaliers (500 000 en moyenne par an) au rythme de concerts, animations spectaculaires et autres activités uniques pendant sept jours intenses. De plus, cette année le festival hongrois fête ses 25 ans ! Vous l'aurez donc compris : l'édition à venir s'annonce mémorable et bien sûr Virgin Radio sera sur place pour vous faire vivre l'événement à distance sur les réseaux sociaux !

Chaque année le Sziget Festival s'impose comme l'un des plus gros festivals multiculturels du monde. Et sa programmation musicale y est pour beaucoup ! En 2017 c'est certain, les festivaliers du Sziget vont courir partout entre les différentes scène pour être sûrs de ne pas manquer leurs artistes favoris : The Chainsmokers, Kasabian, Macklemore & Ryan Lewis qui ont déjà livré le meilleur d'eux-mêmes aux Vieilles Charrues, Major Lazer, Pink qui s'apprête à sortir un tout nouveau single "What About Us", Wiz Khalifa, Flume, PJ Harvey, Alt-J, Hurts, Interpol, Biffy Clyro, Two Door Cinema Club, Birdy, The Kills, Tom Odell, Her, George Ezra, Metronomy, Steve Aoki, Glass Animals, The Vaccines, Tycho, DJ Shadow, Mac DeMarco, Cashmere Cat, Léon... Le line up complet fait rêver ! On se retrouve là-bas ?