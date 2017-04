Sziget Festival 2017 : Les nouveaux noms et le gagnant du tremplin francophone dévoilés

Quand il s’agit de fêter sa 25e édition, le Sziget Festival ne fait pas les choses à moitié. Du 9 au 16 août sur l’Ile d’Obuda à Budapest sont attendus des Szigotos venus de toute l’Europe qui vivront aux rythmes de la fête, la convivialité… et bien sûr de la musique ! Pendant 7 jours non stop, les festivaliers pourront aller applaudir les meilleurs artistes du monde entier sur les 50 scènes prévues pour l’événement. Charli XCX, Clean Bandit, Flume, Fritz Kalkbrenner, George Ezra, Major Lazern Metronomy, The Kills ou encore Two Door Cinema Club avaient d’ores et déjà été annoncés, et tenez-vous prêts, de nouveaux noms viennent de tomber. Roulement de tambour… Macklemore & Ryan Lewis, Biffy Clyro, Birdy, Breaking Benjamin, Tycho, Don Diablo, Marteria, Allah-Las, Bakermat et HVOB joueront également au Sziget Festival 2017 cet été !

La finale du Templin Jeunes Talents Francophone en partenariat avec Virgin Radio avait lieu la semaine dernière au Point Éphémère à Paris a réuni près de 500 personnes venues défendre leur poulain et 4 jurés triés sur le volet. Ils ont eu la lourde tâche de départager les 4 finalistes du tremplin dont le gagnant jouera au Sziget Festival cet été, et c’est finalement Dhamma et sa douce visite 2.0 des sonorités orientales qui s’est imposé face à Sweet Jane & The Whit Rabbits, Konoba et Colours in the Street ! Bravo au duo, et on vous donne rendez-vous donc du 9 au 16 août prochains à Budapest pour les 25 ans du Sziget Festival.