Sziget Festival 2017 : Gagnez votre séjour VIP à Budapest pour y assister 

Du 9 au 16 août prochains l’ile d’Obudai à Budapest se transforme en un temple de la musique, de la fête, de la convivialité et du partage à l’occasion du Sziget Festival 2017 ! Durant toute une semaine, vous vivrez au rythme des concerts des plus grands artistes du monde, pour vous donner une idée, cette édition accueillera entre autres Major Lazer, Pink, Flume, Clean Bandit, Her, Two Door Cinema Club, Charli XCX ou encore Metronomy. Ce n’est pas pour rien que le Sziget est l’un des plus grands festivals du monde ! Dans le genre d’événements musicaux à faire au moins une fois dans sa vie le Sziget Festival en fait définitivement partie… Et devinez quoi, Virgin Radio vous fait gagner vos séjours VIP à Budapest pour y assister. Suivez le guide !

Pour tenter de gagner vos séjours VIP pour le Sziget Festival 2017 (transport, emplacement camping privilégié, pass extra VIP), c’est très simple. Il vous suffira d’écouter comme à votre habitude Virgin Radio, et dès que le signal retentira, il faudra envoyer VIRGIN RADIO au 71213 (0,65 cts + prix d’un sms). Vous aurez alors dix minutes avant qu’un auditeur soit tiré au sort et ne remporte un séjour pour deux personnes en mode VIP pour le Sziget Festival 2017 ! Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire le règlement.