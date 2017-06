Sziget Festival 2017 : Dernière ligne droite avant le festival du 9 au 16 août à Budapest !

Comme chaque année depuis 25 ans maintenant, le Sziget Festival accueillera plus de 500 000 festivaliers venus de l’Europe entière renommés joliment les Szigotos. C’est l’Île de la Liberté situé au coeur de Budapest qui se transformera en un temple de la musique, de la joie, de la convivialité et de la fête durant toute une semaine de festival du 9 au 15 août prochains. Et comme chaque année également, c’est une programmation concoctées aux petits oignons à laquelle on aura le droit. Pink a dernièrement rejoint l’affiche du Sziget Festival 2017 et sera l’invité d’honneur de cette 25e édition. On retrouvera également le duo électro pop The Chainsmokers, le collectif dancehall qu’on ne présente plus Major Lazer, le prodige australien Flume ou encore le rock ravageur de The Kills. La scène francophone sera elle aussi très bien représentée puisque Her, Biga Ranx ou bien Clément Bazin seront également de la partie.

Maintenant que le soleil semble avoir définitivement posé ses valises, il est temps pour vous de préparer votre été. Il reste seulement quelques mois, c’est la dernière ligne droite avant le Sziget Festival du 9 au 15 août prochains à Budapest ! Les places se vendent à une vitesse folle, dépêchez vous de prendre vos pass avant que le festival n’affiche sold out. Une semaine au Sziget, c’est plus qu’un simple festival, c’est une expérience complètement unique ! Toutes les informations et la billetterie sont disponibles sur le site officiel de l’événement.