Sziget Festival 2017 : Découvrez les 10 candidats du tremplin francophone !

Chaque année le Sziget Festival choisit de mettre en avant les talents européens via un tremplin par pays. L'artiste ou le groupe gagnant de chaque tremplin a la chance de se produire sur la scène de l'Europe Stage devant des milliers de festivaliers. Cette année le Sziget Festival se tiendra du 9 au 16 août, mais avant de pouvoir se présenter sur la scène du festival de Budapest ( Hongrie), les prétendants vont devoir passer par quelques sélections. Ce sont donc dix artistes et groupes français qui ont été retenus par un jury. Ils ont désormais deux semaines pour mobiliser leur communauté et leurs fans appeler à voter en ligne. Les 4 artistes et groupes ayant récolté le plus de votes seront sélectionnés pour la grande finale du 21 avril au Point Ephémère. Mais avant de pouvoir voter où vous invite à faire connaissance en musique avec les dix préselectionnés : Backbone, Behind The Pines, Bénarès, Colours in The Street, Com'Dab, Dhamma, Gosh, Konoba, Sweet Jane & The White Rabbits et Zackarose !

Backbone

Behind The pines

Bénarès

Colours in The Street

Com'Dab

Dhamma

Gosh

Konoba

Sweet Jane & The White Rabbits

Zackarose