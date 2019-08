Sziget 2019 : Martin Garrix, Tove Lo, Charlie Winston… Le récap’ du jour 3 !

L’expérience Sziget continue sur l’île de la Liberté en plein coeur de Budapest. Le festival qui réunit un public venu des quatre coins de l’Europe a la particularité de proposer à la fois une programmation musicale pointue et la possibilité de vivre sur l’île même tout en faisant plein d’activités. Rodéo, saut à l’élastique, cours de danse, yoga… pour ne citer qu’elles ! On n’a pas le temps de s’ennuyer au Sziget, et hier encore pour la troisième journée de l’événement, on a bien entendu fait le tour des concerts. Découvrez notre récap’ du jour 3 !

Après une petite interview de l’artiste à retrouver très prochainement sur Virgin Radio, on a retrouvé Tove Lo sur la Grande Scène. La Suédoise décrit sa musique comme de la dirty pop, et pourtant son show n’avait rien de vulgaire. Assumant totalement son corps et sa féminité, la chanteuse arrive sur scène en body, se tortille devant son public mais ne s’aventure jamais dans la grossièreté. Elle entonnera tous ses plus gros tubes devant une (énorme) foule de fans et finira son set sur le jouissif Habbits, le titre qui l’avait fait connaître du grand public.

Une petite heure plus tard c’est Martin Garrix qui prend place sur la même scène, et il faut dire que le DJ originaire du Pays-Bas nous en a mis pleins les yeux. On avait rarement vu autant d’effets pyrotechniques entre les flammes sur la stage et au fond de la fosse, ainsi que les feux d’artifices qui nous ont émerveillés près d’une dizaine de fois. C’est feu d’artifice tous les soirs décidément au Sziget ! Cerise sur le gâteau, en plus de nous avoir fait danser comme jamais sur ses hits In The Name Of Love ou Animals, l’artiste a invité Macklemore sur scène pour jouer avec lui leur dernier morceau Summer Days. Un grand moment de festival comme on les aime ! Pour rappel, Macklemore jouera à son tour au Sziget.

Enfin, Charlie Winston a pris possession de la Volt Stage pour pas moins d’une heure et demi de set festif, fédérateur et convivial. L’artiste dégage une énergie folle, inspire une grande sympathie et nous donne envie de festoyer avec lui jusqu’au bout de la nuit. Et comme prévu, c’est l’explosion de joie dans le public dès les premières notes du très attendu Like A Hobo….Ne manquez pas le jour 4 (!) du Sziget 2019 avec Macklemore, Mura Masa ou encore James Blake !