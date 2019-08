Sziget 2019 : Jour 4, Macklemore retourne le festival hongrois (live report)

Si habituellement les festivals ne durent que trois ou quatre jours, le Sziget Festival propose une semaine entière de festivités. Ce n’est pas pour rien que l’événement hongrois est considéré comme le plus grand festival d’Europe ! Si durant les premiers jours nous avons applaudi un Ed Sheeran tout en puissance, pu soutenir les Français Jain, The Blaze et Fakear ou encore goûté à la fièvre rock de Franz Ferdinand, lors de la quatrième journée c’est Macklemore qui nous a délivré un show renversant et inspirant. Tout de suite, le report de VirginRadio.fr !

Un peu avant 22h, le concert de Macklemore commence sur les chapeaux de roues avec Ain’t Gonna Die Tonight. On découvre alors toute la troupe de musiciens et de danseurs qui accompagnent l’Américain. Ce n’est pas un concert, c’est une fête géante à laquelle tout le monde est convié. Le rappeur nous invitera d’ailleurs plusieurs fois à faire la fête comme jamais avec lui. Il profitera de ce show également pour tacler Donald Trump et sa politique restrictive d’immigration, en expliquant qu’il ne comprend pas comment des enfants peuvent être séparés de leurs parents…

Tout au long de sa prestation, Macklemore prônera l’amour à un public qui le lui rend bien. Le Sziget est déchaîné devant un tel spectacle, bien à l’Américaine, parfaitement calibré et terriblement efficace. Sur le tube Can’t Hold Us, les festivaliers prouveront qu’ils figurent parmi les meilleurs publics de festival du monde. Sans jamais s’épuiser, célébrant la musique et la tolérance avec l’une des pointures de la scène musicale du moment.