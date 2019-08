Sziget 2019 : Franz Ferdinand, ou la fièvre rock sur l’île de la liberté (Report)

Imaginez une semaine entière de festival sur toute une île en plein coeur de Budapest ? C’est l’expérience que propose le Sziget Festival depuis plus de 20 ans maintenant. Durant sept jours, les festivaliers ont la possibilité de vibrer au son des concerts des meilleurs artistes du moment, faire mille activités extraordinaires et festoyer avec un public venu des quatre coins de l’Europe. Si pour le jour 1, c’est Ed Sheeran qui assurait la tête d’affiche du Sziget, lors de la seconde journée, c’est le groupe Franz Ferdinand qui a marqué les esprits. Non sans classe, les Écossais ont délivré un live furieux et démontré que le rock n’est définitivement pas mort !

C’est par le tube Matinee que les Franz Ferdinand commencent leur set, mettant la foule déjà en émoi. Ils enchaineront rapidement avec un autre hit No You Girls, la machine est lancée, le public est prêt à pogoter. À coup de riffs énervés et de quelques jeux de scène toujours avec élégance, le groupe fait régner une fièvre rock tout au long de sa prestation. Les titres tous plus énervés les uns que les autres s’enchainent, et on assistera à une explosion de joie pour l’avant dernier morceau, le mythique Take Me Out. Le concert s’achèvera par une présentation de chaque membre du groupe suivi de l’ultime This Fire, de vrais gentlemen ! Ne manquez pas le jour 3 du Sziget Festival ce vendredi 9 août avec Tove Lo, Martin Garrix ou encore Charlie Winston.