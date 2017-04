Sziget 2017 : Qui des 4 finalistes du tremplin jouera au festival cet été ?

Cet été, il vous faudra être au Sziget Festival l’un des plus grands festivals d’Europe qui réunit comme chaque année un line-up explosif pour toute une semaine de festival. Au programme cette année on retrouvera notamment Pink, la dernière en date à avoir rejoint l’affiche, Metronomy, Rone, The Kills, Two Door Cinema Club, alt-J ou encore Steve Aoki. Comme chaque année également, le festival organise un tremplin francophone qui donne la chance à des groupes émergents de s’affronter pour peut-être avoir la chance de jouer au Sziget Festival aux côtés des plus grands artistes internationaux. 10 candidats avaient été sélectionnés pour le tremplin francophone du Sziget Festival 2017, il n’en reste plus que 4 !

La finale du tremplin aura lieu ce 21 avril au Point Éphémère à Paris, et ce sont les groupes Colours In The Streets (pop), Dhamma (indie pop), Konoba (alternative) et Sweet Jane & The White Rabbits (rock) qui tenteront chacun de convaincre le public et le jury pour se faire une place au Sziget Festival 2017 ! Venez nombreux, une partie du vote se fera à l’applaudimètre, ils ont besoin de votre soutien ! Rendez-vous le 21/04 au Point Éphémère à partir de 19h pour le tremplin francophone du Sziget Festival.