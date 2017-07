System Of A Down : Shavo Odadjian dément l'arrivée d'un nouvel album

Actuellement en tournée à travers l’Europe, System Of A Down emporte tout sur son passage et met en émoi ses fans nostalgiques de leurs années adolescentes. Le groupe de metal avait par exemple fait pogoter comme jamais les festivaliers du Main Square Festival le week end dernier, ou encore déchainé le Download Festival 2017 le mois dernier à Paris. Alors qu’on pensait que cette tournée de retrouvailles allait sonner le retour des Américains en studio, le batteur John Dolmayan avait d’ailleurs déclaré il y a peu de temps qu’un nouvel opus de 15 titres pourrait sortir dès 2017, le bassiste en la personne de Shavo Odadjian vient d’anéantir tous nos espoirs lors d’un questions/réponses avec ses fans sur Instagram.

Un internaute lui a judicieusement demandé plus d’information sur un éventuel nouvel album de System Of A Down, ce à quoi il a répondu : « Je sais, j’attends pour un nouvel album aussi. Ça ne va pas se faire, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est ce que ça sera. Pas tout de suite. » Si on essaie de lire un peu entre les lignes, on pourrait traduire cette déclaration par « Moi (et peut-être d’autres membres du groupe), je suis partant pour enregistrer notre sixième album mais certains sont contre donc on doit se plier à leur choix. » Coup dur pour les fans en tout cas, puisque la sortie du successeur de Hypnotize (2005) semblait assurée…