Synapson : Souba, en live sur le plateau de En Story Avec

Le duo français de synthpop, Synapson, s'allie à Lass, chanteur sénégalais sur le très africain Souba. Sans hésitation, il s'agit là d'une collaboration puissante ! Une soudaine envie de partir en vacances ? Si seulement ! La version studio est déjà bien catchy mais la version live que nous offre le trio sur le plateau de En Story Avec est simplement saisissante.

Synapson c'est une montée en puissance. Depuis leur second album Convergence en 2015, les deux français ne cessent de côtoyer le succès. Ils multiplient les apparitions en festivals et leurs compos ensoleillées fait toujours autant d'effet et continue de ravir les adeptes d'électro-pop. Avec Souba, extrait de leur troisième album Super 8, ils nous propulsent direction le Sénégal et ce n'est pas pour nous déplaire. La voix de Lass se pose comme un oiseau sur un arbre. D'une évidence sans nom. Les deux artistes s'accordent bien et prouve sur le plateau de En Story Avec, une cohésion naturelle, qui coule de source. On vous laisse apprécier par vous-même, bien entendu.