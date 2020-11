Synapson sera de retour avec un nouvel album le 27 novembre prochain !

"Même pendant le confinement on a 'Toujours' la tête dans les nuages. Notre nouvel album arrive le 27 Novembre." peut-on lire en légende de la dernière publication de Synapson (voir ci-dessous). Une bonne nouvelle pour les fans du groupe qui avaient récemment pu profiter du titre Toujours, en collaboration avec Tim Dup et Lass. Une chanson solaire dans laquelle on a pu découvrir toute l'étendue des talents des quatre artistes. Quant à savoir si elle figurera dans le nouvel opus des deux DJs et producteurs, il faudra encore patienter quelques jours avant de le découvrir. Vous vous en sentez capable ?

Sur le visuel diffusé par les artistes sur leur compte Instagram, on peut apercevoir Alexandre Chiere et Paul Cucuron assis sur des fauteuils d'avion et tous les deux équipés de lunettes de soleil dans lequel on peut voir les nuages se refléter. Une sorte de clin d'oeil au bonheur lié à la sortie de leur nouvel opus. Malgré le confinement qui a largement ralenti le monde de la musique, les deux copains qui se connaissent depuis l'âge de huit ans ont décidé de remonter le moral des troupes grâce à ce qu'ils savent faire de mieux. Et ce n'est pas nous qui allons nous opposer à cette belle initiative !