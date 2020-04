Synapson : Préparez-vous, leur nouveau morceau arrive vendredi !

C'est la bonne nouvelle du jour ! Par les temps qui courent, il en faut bien une de temps en temps... Alors que le monde de la musique est totalement ralenti par le confinement imposé depuis plusieurs semaines, certains artistes ont décidé de remonter le moral des troupes grâce à ce qu'ils savent faire de mieux. C'est notamment le cas du duo français Synapson qui vient tout juste d'annoncer la sortie d'un nouveau morceau ce vendredi 24 avril. "Nous quand on sort un titre vendredi" écrivent-ils en légende d'un cliché où l'on voit apparaître Alexandre et Paul (leurs prénoms à la ville) dans des positions étranges où ils semblent planer.

Pour le moment, et à notre grand désarroi, les deux amis d'enfance devenus producteurs reconnus n'ont dévoilé aucun extrait de ce nouveau projet. Invités de la soirée Electroshock, organisée sur les réseaux sociaux de Virgin Radio il y a quelques jours, les deux artistes n'avaient pas hésité une seconde avant d'accepter de mettre le feu chez eux pour le plus grand plaisir de nos internautes. Un moment exceptionnel aux côtés d'autres grands noms tels que Kungs, Klingande ou encore The Avener que vous pouvez revivre ici.