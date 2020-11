Synapson nous offre le clip de Toujours, avec Tim Dup & Lass (VIDEO)

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on vous annonçait l'arrivée très prochaine du nouvel album de Synapson. Chose promise, chose due ! Ce vendredi 27 novembre, le duo français dévoilera donc, Global Musique vol. 1, son quatrième opus après Stendhal Syndrome en 2012, Convergence en 2015 et Super 8 en 2018. Un bonne nouvelle pour les fans de Alexandre Chiere et Paul Cucuron, ces deux copains qui se connaissent depuis leur plus jeune âge. Mais en attendant, c'est le clip de Toujours que nous vous invitons à découvrir de toute urgence. Une chanson solaire en collaboration avec Tim Dup et Lass et dans laquelle on a pu découvrir toute l'étendue des talents de ces quatre artistes issus de genres musicaux différents. Réalisé par Aurélien Liguori & Tom Danguy, ce projet a été tourné dans le studio Plateau Virtuel, un studio de production virtuel avec un mur LED géant, le premier en France. De quoi nous offrir un clip de qualité et qui nous laisse, on ne va pas se mentir, quelques envies de voyage...