Synapson, The Voice et Julien Doré... les news musique de la semaine

Si vous avez manqué le meilleur de l'actualité musicale, VirginRadio.fr s'occupe de vous en faire le récap'. cette semaine, il ne fallait pas manquer le live en Studio (made in Virgin Radio) de Synapson ! Aussi, Julien Doré a interprété Coco Câline en live avec une fan tandis que les téléspectateurs de The Voice ont été émus par la prestation de GUlaan et Maëlle samedi dernier. Aussi, sachez que Walk Off The Earth a annoncé une tournée !

Mardi soir, Synapson était en live pour les auditeurs de Virgin Radio !

En tournée acoustique, Julien Doré a joué Coco Caline en live avec une fan - et c'était l'instant mignonnerie de la semaine.

Vous avez manqué la performance poignante de Gulaan et Maëlle ? Pas de panique, elle est là !

Tenez-vous bien, Walk Of The Earth partira bientôt en tournée !

Indochine vous emmène dans les coulisses du 13 Tour. Et ça vaut le détour.

