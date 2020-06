Synapson ft. Flavia Coelho, découvrez le clip de Illuminar (VIDEO)

Lorsque Synapson rencontre Flavia Coelho, c'est pour le meilleur. Le duo de DJ a uni ses forces à celles de la jeune artiste brésilienne pour mieux nous offrir Illuminar, une morceau électro pop qui, sans surprise, devrait se hisser en tête de nos playlists d'été. Et le petit bonus, c'est que le clip est aussi estival et coloré que le morceau. Voyez plutôt :

Les deux compères de Synapson nous offrent ici un mix dont eux seuls ont le secret : ensoleillé et entraînant. Après Djon Maya Maï ou encore Souba et All In You, Synpason tient son prochain hit.