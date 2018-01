Synapson et Alexe dans Le Lab Virgin Radio, redécouvrez leurs lives et interviews

Dimanche 14 novembre Le Lab Virgin Radio accueillait, tour à tour, le duo Synapson et la chanteuse Alexe. De 20h à minuit vous avez pu en apprendre plus sur les projets de Synapson, leur futur album mais aussi découvrir la canadienne Alexe qui s'annonce comme l'une des révélations de 2018. Pour tous ceux qui n'étaient pas derrière leur poste de radio ce week-end, on vous propose une session de rattrapage, à découvrir ci-dessous en vidéo et/ou sur la rubrique des Podcasts. A dimanche pour un nouveau numéro du Lab Virgin Radio !