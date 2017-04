On ne va pas vous refaire le CV de Synapson, vous le connaissez sûrement par coeur. Quand le duo a débarqué sur les ondes avec Djon Maya Maï, ils étaient probablement loin d’imaginer que l’aventure les mènerait aussi loin. Mais après un album au succès triomphal, après une tournée effrénée et après quelques Electroshock, elle les a surtout menés au Zénith de Paris pour un live mémorable. Evidemment, Virgin Radio y était et on ne s’en remet (toujours) pas.

La première partie assurée par Arigato Massaï nous laisse présager une bonne, très bonne soirée. Mais quand un zénith plein à craquer acclame le duo qu’il attend avec une impatience démesurée, laissez-nous vous dire que ça fait du bruit. Les lumières se baissent, le sol tremble un peu mais quand le duo arrive aux platines, c'est sous les cris que Paul et Alex entrent en scène.

Pour l’occasion, toute la petite bande était là. Parce que oui, Synapson, ce n’est pas qu’Alex et Paul. Avec eux, il y a Sirius Trema (incroyable sur Fireball), l’inimitable Anna Kova (pour All in You) ou encore Tessa B dont la voix a rendu inoubliable Blade Down ou encore Back To My Roots. Evidemment, tous ces titres qui ont fait leur succès défilent - pour le plus grand plaisir des fans présents.

Mais parce qu’un Zénith ça se prépare, ils ne sont pas venus les mains vides. Au programme de ce concert exceptionnel (il y a tant de live dans ce show que l’on ne peut même plus parler de DJ set), des invités de renom comme Joris Delacroix et Beat Assiallant. Si vous êtes des adeptes de Virgin Radio, alors Joris Delacroix n’a plus de secret pour vous - lui aussi, il a fait quelques Electroshock. Par contre, Beat Assaillant est -quant à lui- un excellent rappeur. Imaginez un peu tout ça sur une scène : Synapson, Joris Delacroix et Beat Assaillant ensemble. On ne va pas vous mentir c’est un mélange détonnant. Dans la salle, on se déchaîne, on oublie que dehors il fait moins de 10 degrés (le choc thermique à la sortie sera d’ailleurs assez puissant).

Fière de notre répertoire français, Merci @synapson ????⭐️???? — cha- (@charlotteabrh) 27 avril 2017

On savait que Synapson était bon sur scène, on savait aussi que le duo n’avait plus rien à prouver. Après avoir joué dans quelques festivals français, après avoir tourné, ils ont acquis une véritable expérience de la scène et c’est ce qu’il nous ont montré avec ce concert. Mais ce que l’on voit surtout, ce sont deux amis de toujours qui aiment jouer et qui par dessus tout aime jouer ensemble. On a vu un concert énergique, convivial et incroyablement bien mené. On a vu l'album Convergence être célébré. Bref, du Synapson tout craché.