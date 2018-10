Synapson : Build Me Up, le clip fou dévoilé ! 

Le groupe français de synth-pop composé de Paul et Alexandre frappe fort avec leur clip Build Me Up. Pour ceux qui découvre le duo, sachez qu'il s'est notamment illustré avec les titres All In You, Djon Maya Maï ou encore -et plus récemment, Souba et Hide Away. Véritables bêtes de scènes, Synapson a dernièrement fait trembler La Croisette lors des Plages Électroniques, le Rooftop du Bar à Biarritz et L'Envol à Toulouse à l'occasion de l'Electroshock. Rien que ça... Eh oui, nos frenchy ne chôment pas ! Le pire -ou mieux, c'est qu'ils continuent leur lancée avec brio.

Avec Build Me Up, Paul et Alexandre récidivent en s'associant de nouveau à la chanteuse australienne, Holly. Présente sur le titre Hide Away, il se pourrait bien que leur nouveau single en soit la Part II. Ou pas, selon. Issue de leur dernier album Super 8, les deux titres semblent se compléter et les clips... se ressemblent vaguement. Un petit air de déjà vu, comme on dit. Si vous pensez voir double, eh bien c'est donc normal ! Alors suite ou pas suite de Hide Away ? Version alternative ou pas version alternative ? Vacillant entre obsession, folie et désillusions, Build Me Up nous embarque dans un trip complètement dingue et on adore ! On vous laisse juger par vous même.

Pour les têtes en l'air ou ceux qui découvrent Synapson, le duo assurera une date à l'Olympia le 6 octobre prochain et Virgin Radio vous fait gagnez des places. Alors, on y va rapidos... !