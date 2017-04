Synapson au Zénith de Paris le 27 avril : Gagnez vos places !

Le 7 avril dernier, le duo Synapson était sur la scène du Zénith de Nantes pour la plus grosse soirée électro de France, ElectroShock ! Paul et Alex ont régalé les quelques 10 000 personnes ce soir-là pour des moments uniques ! Les copains de Virgin Radio seront au Zénith de Paris le 27 avril prochain pour un super concert avec Virgin Radio ! L’occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir ce petit bonbon qu’est leur dernier album, Convergence. Sympa, on a décidé de vous faire gagner des places pour aller kiffer la vibes au Zénith de Paris !

Du 17 au 23 avril, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez vos places pour le concert de Synapson le 27 avril prochain au Zénith de Paris ! Comment faire partie des heureux élus ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement. Bonne chance à tous, et bon concert !