Synapson : All The Way Down, un premier single dévoilé pour Super 8

C’est la bonne nouvelle du jour, Synapson est de retour avec un nouveau single, ça s’appelle All The Way Down et ça nous fait kiffer ! 3 ans après un premier album, Alex et Paul sont de retour en studios avec ce nouveau single qui sort et ce futur album « Super 8 » qui devrait sortir en juin ! Ce nouveau single est top, l’univers du duo Synapson est toujours là, très électro, très pop, on aime, vous aimez ! Alex et Paul ont collaboré avec L Marshall pour ce titre, il y aura beaucoup de collaborations sur le prochain album ! Mai Lan, Holly, Tim Dup et plein d'autres seront de la partie !

Synapson sera partout cet été, au Virgin Radio Live déjà le 13 avril, puis à Musilac, puis au Printemps de Bourges, à Garorock bref partout on a dit ! Et surtout ce soir le groupe sera en concert privé avec Virgin Radio !