 Swishchallenge : Relevez le défi du Backpack kid et partez voir Katy Perry en concert à Londres 

Si vous êtes un vrai fan de Katy Perry, impossible alors que vous soyez passé à côté du Backpack kid ! De son vrai nom Russell Horning, ce dernier a fait le buzz cet été en inventant une chorégraphie hilarante sur le tube Swish Swish de Katy Perry. La chanteuse a été complètement conquise par ses mouvements, elle lui a donc offert un rôle dans le clip officiel ainsi que la possibilité de la rejoindre sur scène lors de concerts américains. Hier le Backpack Kid a décidé de défier Virgin Radio et impossible de ne pas vous inclure au délire ! Un délire qui pourrait vous permettre de partir assister au concert de Katy Perry à Londres en VIP !

Pour gagner votre séjour à Londres et assister au concert de Katy Perry en VIP, la mécanique est simple mais il va falloir être aussi bon que Camille Combal, Cauet et leurs équipes ! Enregistrez une vidéo où vous reproduisez la danse du Backpack Kid au son de Swish Shwish de Katy Perry et poster la ensuite sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook ou Instagram) avec le hashtag #Swishchallenge . La meilleure vidéo sera sélectionnée par Virgin Radio, et le gagnant aura l'immense chance donc de partir direction Londres pour assister au concert de Katy Perry en VIP ! Bonne chance à tous et n'oubliez pas de lire le règlement.