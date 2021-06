Sweet Dreams, de Trinix est le son #VirginFriday de la semaine !

Composé de Josh Chergui et Lois Serre, Trinix s'est rapidement imposé comme le duo de beatmaker que tout le monde s'arrache. Depuis l'enfance, ces deux potes se passionnent pour la musique et commencent l'apprentissage de plusieurs instruments. De la guitare au piano en passant par le tambour. Fier de ses 80 millions de streams, Trinix nous avait séduit il y a quelques mois avec le titre Rodeo, dans lequel il évoquait une histoire d'amour faite de hauts et de bas. Entre hip-hop et électro, les influences du groupe sont sans limite. Portés par le succès de leur album OWN, sorti en 2015, puis Mayday en 2018 et Altitude en 2021, les deux artistes originaires du Rhône sont de retour avec le morceau Sweet Dreams. Un titre qui pourrait bien faire partie de la liste de nos tubes de l'été !

Comme chaque semaine, nos équipes ont décidé de vous faire découvrir un titre exceptionnel grâce au #VirginFriday. C'est donc Sweet Dreams, un titre signé Trinix, qui sera mis en avant sur les ondes de Virgin Radio tout au long de la journée. On vous laisse en profiter…