Suzane et Vianney interprètent Mourir sur scène de Dalida sur le plateau de Taratata (VIDEO)

Il y a quelques jours, sur le plateau de l'émission mythique de Taratata, les artistes s'étaient donnés rendez-vous pour un moment totalement inoubliable. Que ce soit Camélia Jordana et Yseult avec leur interprétation de Ne me quitte pas de Jacques Brel, Pascal Obispo, Gims, Laurent Voulzy ou encore Kendji Girac, la soirée d'est révélée être une véritable série de prestations et d'interviews mémorables. De quoi donner le tournis à Nagui, l'animateur iconique du programme, qui semblait tout à fait ravi de vivre de si beaux moments. Et justement, si il y a bien un moment qu'il ne fallait pas rater, c'est lorsque Suzane et Vianney se sont réunis pour interpréter l'un des plus grands classiques du répertoire de Dalida : Mourir sur scène.

Suzane et Vianney sur la scène de l'émission Taratata

Bien loin de leurs univers respectifs, cette chanson qui raconte le désespoir de la chanteuse décédée en 1987, cinq ans seulement après la sortie du titre, est ici repris par ces deux artistes de la Nouvelle Scène française. Un moment totalement hors du temps durant lequel les voix de celle qui vient de dévoiler l'édition deluxe de Toï Toï et celui dont l'album N'attendons pas vient d'être certifié disque de platine se mêlent à la perfection. Il fait bon d'entendre ce titre, pourtant si indissociable de la chanteuse italo-égyptienne, interprété par de jeunes artistes qui admirent et embrassent à merveille l'ADN musical si particulier de Dalida.

Pour regarder la reprise de Mourir sur scène de Dalida, par Suzane et Vianney, cliquez ICI.