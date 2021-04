Suzane : Écoutez la version française de What A Life (j'fais ma life), le titre du film Drunk

Déjà récompensé lors de la dernière cérémonie des César en France, le film Drunk, qui était sorti au cinéma quelques semaines avant la fermeture des salles obscures, vient à nouveau de remporter un prix. Et pas n'importe lequel. En effet, dans la nuit de dimanche à lundi, le réalisateur danois Thomas Vinterberg a été sacré Oscar du Meilleur Film Étranger. Une véritable consécration pour celui qui avait prévu de faire jouer sa fille Ida, 19 ans, dans ce projet avant qu'elle ne perde la vie quelques jours précédant le début du tournage. "Ce film devait célébrer la vie. Ma fille qui devait être dans Drunk. Elle me manque je l'adore. Ida ce film est pour toi, tu fais partie de ce miracle" a confié le réalisateur lors de la remise de son prix. Un moment très fort qui restera gravé dans les mémoires de l'Académie.

En parallèle de cette remise des prix, c'est Suzane, la chanteuse française, qui s'est vu éclaboussée par les répercussions de ce succès mondial. En effet, Drunk est particulièrement marquant par sa bande-originale et surtout le titre What A Life, du groupe Scarlet Pleasure. Elle rythme d'ailleurs la première et la dernière scène du long-métrage. Fort de son succès, le titre vient d'être adapté dans une version francisée en collaboration avec la chanteuse originaire du sud de la France. Un belle rencontre qui, selon le trio danois, s'est faite le plus naturellement possible : "Nous avons proposé à Suzane de collaborer avec nous car nous adorons sa voix et elle semblait s'accorder parfaitement avec le chant et le thème de la chanson". Quant à l'interprète de Pendant 24h, cette dernière semblait ravie d'avoir pu travaillé sur ce projet si ambitieux : "Je suis super honorée de leur invitation, d'autant plus que ce titre fait partie de la bande originale du film "Drunk" nommé à deux reprises aux Oscars !".