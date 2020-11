Suzane au bord de la rupture dans le clip de l'appart vide (VIDEO)

Suzane prépare activement la sortie de la réédition de Toï Toï, son premier opus. Face à la pandémie qui continue de sévir, l'artiste a choisi de reporter la date officielle de publication : « Sortir Toï Toï II en pleine pandémie mondiale, c’est pas fun... Je suis extrêmement triste, j’avais hâte qu’il arrive jusqu’à vous et qu’il vous donne un peu de lumière dans ce long tunnel qu’on traverse ensemble mais pour le moment, il va juste se retrouver dans un rayon de disque fermé. Je crois que c’est compliqué en ce moment de continuer à rêver quand on vit tous en plein cauchemar », confiait t-elle. Mais loin de se laisser abattre, elle nous offre le clip magnifique et poignat de L'appart Vide qui, vous l'aurez compris, scelle une rupture amoureuse.

Réalisée par Dario Fau, la vidéo met en scène une Suzane qui, peu à peu, réalise la que la fin du couple qu'elle forme avec le personnage interprété par Noémie Schmidt. Pour que la symbolique soit encore plus forte, l'appartement qu'elles occupent se dégrade chaque minute un peu plus. Est-ce vraiment la fin ? Peuvent-elles encore sauver les meubles ? Seul le clip le dit...