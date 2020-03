Surprise, Céline Dion partage une reprise (parfaite) de My Heart Will Go On ! (VIDEO)

A l'heure du confinement, chacun s'occupe comme il peut. Il y a ceux qui lisent, ceux qui regardent des séries et les artistes qui, Dieu Merci, jouent en live. Et justement, en parlant d'artiste, on a trouvé une reprise de My Heart Will Go On (Céline Dion) partagée par l'artiste en personne. Et entre nous, quand on se penche sur les paroles, on peut facilement s'y reconnaître en ce moment...!

"Quelques moments de courage et de plaisir pour vous faire sourire. Merci @albertogestoso et @alexlebrontorrent pour le partage ❤️ - Team Céline", a commenté l'artiste en partageant la reprise (au piano) du morceau culte sur Instagram (notez d'ailleurs que c'est la première fois que Céline Dion partage la vidéo d'un autre artiste). Un peu de calme et de volupté dans ce tourbillon, ça ne fait pas mal - au contraire !

Et si avec ça, vous n'avez pas envie de revoir Titanic, on ne sait pas ce qu'il vous faut.