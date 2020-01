Superbus s'inspire de l'incendie de Notre-Dame pour le clip de Silencio (VIDEO)

Groupe pop-rock incontournable de ces deux dernières décennies, l'année 2020 marquera le grand retour de Superbus sur le devant de la scène. Avec 1,5 millions d'albums vendus et un nombre incalculable de concerts, le groupe fêtera ses 20 ans de carrière. Pour l'occasion, Jenn, Patrice, Michel, François et Greg ont annoncé ces derniers jours la sortie d'un nouvel EP, dont l'extrait Silencio et son clip ont été dévoilés. Une vidéo filmée à la manière d'une VHS dans laquelle on aperçoit plusieurs monuments et signes religieux. Enregistré de manière indépendante avec l'aide de Quentin Mosimann et Benjamin Lebeau, le projet aurait été inspiré de l'incendie survenu à la cathédrale Notre-Dame de Paris il y a quelques mois.

A ce sujet, Jenifer Ayache a tenu à expliquer son choix : "Ayant passé mon enfance à deux pas de la cathédrale, où j’allais très souvent, ça a été un vrai choc de la voir en feu et en partie détruite. L’idée pour Silencio était de faire une sorte de mini film mystique, en confession, en VHS, et de faire quelque chose de vraiment home made, pour coller au titre qui a des paroles assez personnelles mais qu’on a tous vécu à un moment donné. Quelqu’un qu’on pensait connaitre et qui disparaît de notre vie, en silence".