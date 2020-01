Superbus : l'annonce d'une tournée et d'un nouveau titre pour commencer 2020

Avec plus d'1,5 millions d'albums vendus, Superbus est de ces groupes que l'on ne peut pas oublier ! A l'occasion des 20 ans de leur création, Jenn, Patrice, Michel, François et Greg reviennent en force pour les nombreux fans impatients de leur retour. C'est donc avec l'annonce d'une tournée des salles de la France entière que les artistes ont décidé de marquer leur comeback. Et comme rien n'est trop beau pour leur public, ces derniers ont également dévoilé leur tout nouveau son : Silencio.

Paris, Brainans et Cluses, c'est complet ! Merci ????Il reste des places pour fêter nos 20 ans sur nos autres dates : https://t.co/XaIAmGFP1t pic.twitter.com/eJuUQFNcWn — Superbus (@superbusmusic) December 17, 2019

Pour ce XX Tour, le groupe de cinq passera ainsi par Lyon, Toulouse, Rennes, Paris, Lille ou encore Aix-les-Bains. Si certains spectacles affichent déjà complets, il reste quelques places sur les autres dates. Mais ne tardez pas trop car elles risquent de s'envoler rapidement. Superbus devrait, bien évidemment, reprendre ses plus grands succès à l'image de Lola, Butterfly ou encore Travel the World. Espérons également que nous aurons droit à quelques sons de leur futur album...