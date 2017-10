Superbus en tournée dans toute la France avec Virgin Radio

Quand Superbus sillonne toute la France avec sa tournée de concerts, c'est bien sûr en compagnie de Virgin Radio ! Parmi les meilleurs albums français sortis en 2016, on retrouvait forcément Sixtape qui marquait le grand retour de Superbus. Toujours plein d'énergie, le groupe mené par Jennifer Ayache remontera bientôt sur scène dans toute la France. 10 dates à ne pas manquer avant la fin de l'année : Superbus sera en concert le 12 octobre à Boulogne-sur-Mer, le 13 octobre à La Fare Les Oliviers, le 14 octobre à Beaumont-sur-Oise, le 24 novembre à Enghien Les Bains, le 25 novembre à Lille, le 29 novembre à Toulouse, le 2 décembre à Bordeaux, le 5 décembre à Saint Chamond, le 8 décembre à Bruay-La-Buissière et enfin le 9 décembre à Deauville. Réservez vos places pour tous ces concerts qui s'annoncent exceptionnels !

Si le génial "On The River" est le dernier extrait de l'album Sixtape, Superbus aura l'occasion de reprendre également tous ses tubes sur scène à l'occasion de cette tournée française : "Lola", "Apprends-Moi", "Butterfly", "Whisper", "Mes défauts", "Addictions", "Tchi Cum Bah" et plus encore... Ça se passe sur scène avec Superbus !