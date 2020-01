Superbus en live pour la première fois avec son nouveau single Silencio (VIDEO)

Groupe pop-rock incontournable de ces deux dernières décennies, l'année 2020 marquera le grand retour de Superbus sur le devant de la scène. Avec 1,5 millions d'albums vendus et un nombre incalculable de concerts, le groupe fêtera ses 20 ans de carrière. Pour l'occasion, Jenn, Patrice, Michel, François et Greg ont annoncé ces derniers jours la sortie d'un nouvel EP, dont l'extrait Silencio a déjà été dévoilé, ainsi qu'une immense tournée anniversaire dans l'Hexagone (The XX Tour) avec des dates à Lyon, Toulouse, Lille, Rennes ou encore Paris. D'ailleurs, certaines dates affichent déjà complet. Ne tardez pas trop à réserver vos places.

Invité de l'émission C à vous sur France 5, Superbus était venu interpréter le titre Silencio pour la première fois en live. Et c'est en acoustique avec pour seul allié son piano que Jenn Ayache a littéralement envoûté Anne-Elizabeth Lemoine et ses acolytes. Un moment de poésie qui nous confirme que ce nouveau morceau a tout pour plaire. On vous laisse regarder l'extrait.