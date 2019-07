Superbus de retour sur scène pour ses 20 ans de carrière !

Voilà plus de quatre ans que le groupe de rock français sortait son album Sixtape. Et si nous n'avions plus de leurs nouvelles depuis cette période, il semblerait que ces derniers nous réservent une surprise pour leur 20 ans de carrière dans l'univers de la musique. "Voilà, mon cher groupe Superbus et moi-même fêterons nos 20 ans en 2020 avec un XX tour qui commencera en mars. C’est assez fou de se dire qu’on a 20 ans, je n’arrive pas à le croire en l’écrivant ! Prenez vite vos places et venez qu’on festoie ça" a écrit Jenn Ayache, la chanteuse, sur son compte Instagram.

Et ce ne sont pas moins de dix dates à travers toute la France qui sont prévues. Ainsi, on pourra retrouver Superbus en concert à Lyon, Toulouse, Rennes, Paris ou encore Lille. Une tournée qui pourrait bien se prolonger sur plusieurs mois et qui reprendra bien évidemment tous les grands titres du groupe tels que Butterfly, Addictions, Travel the World ou encore All Alone. Concernant la vente des billets, c'est le 17 juillet à 10h que ça se passe ! Prêts ?