Super Bowl 2022 : Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem et Kendrick Lamar assureront le show !

C'est LA grande nouvelle qui secoue le monde de la musique ces derniers jours ! Le 13 février prochain à Los Angeles, les finalistes de la compétition annuelle de football américain s'affronteront lors de la célèbre finale du Super Bowl. Comme chaque année, un artiste est censé assurer la mi-temps à l'occasion d'un show grandiose durant une dizaine de minutes. Après Justin Timberlake, Britney Spears, Michael Jackson, Beyoncé, Lady Gaga ou encore The Weeknd en 2021, ce sera cette année pas moins de cinq artistes légendaires qui devront prendre cette place. Une annonce qui vient tout juste d'être révélée par la Ligue nationale de football américain (NFL) sur les réseaux sociaux et qui a aussitôt secoué le monde de la musique ! En effet, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem et Kendrick Lamar assureront le show lors de cet événement audiovisuel qui demeure, à ce jour, l'un des plus regardés à travers le monde.

Pour notifier la présence de ces cinq artistes de légende, la NFL a notifié qu'ils rassemblaient à eux tous pas moins de 43 Grammy Awards et 19 albums placés en tête du classement Billboard lors de leur sortie. A noter également qu'ils sont tous originaires de la côte Ouest (Eminem est de Détroit) excepté Mary J. Blige qui est née à New York. Ce sera donc un véritable hommage à la cité des Anges qui devrait se jouer dans quelques mois lors de l'événement. Après les prestations envoûtantes de Shakira et Jennifer Lopez ou encore l'énergie débordante de Lady Gaga ou de Katy Perry ces dernières années, ce sera donc au tour de ces artistes devenus des légendes du hip-hop de soulever le public du stade mais aussi de délivrer un show grandiose qui devra séduire les téléspectateurs derrière leur écran. On a déjà hâte !