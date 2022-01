Super Bowl 2022 : Découvrez le teaser avec Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem et Kendrick Lamar (VIDEO)

Le 13 février prochain à Los Angeles, les finalistes de la compétition annuelle de football américain s'affronteront lors de la célèbre finale du Super Bowl. Comme chaque année, un artiste est censé assurer la mi-temps à l'occasion d'un show grandiose durant une dizaine de minutes. Après Justin Timberlake, Britney Spears, Michael Jackson, Beyoncé, Lady Gaga ou encore The Weeknd en 2021, ce sera cette année pas moins de cinq artistes légendaires qui occuperont cette place. Une annonce faite il y a quelques mois par la Ligue nationale de football américain (NFL) sur les réseaux sociaux et qui avait aussitôt secoué le monde de la musique ! En effet, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem et Kendrick Lamar assureront le show lors de cet événement audiovisuel qui demeure, à ce jour, l'un des plus regardés à travers le monde.

Après les prestations envoûtantes de Shakira et Jennifer Lopez ou encore l'énergie débordante de Lady Gaga ou de Katy Perry ces dernières années, ce sera donc au tour de ces artistes devenus des légendes du hip-hop de soulever le public du stade mais aussi de délivrer un show grandiose qui devra séduire les téléspectateurs derrière leur écran. Mais pour l'heure, c'est avec un teaser vidéo absolument délirant que Pepsi, le partenaire principal, a tenu à promouvoir cet événement historique. Dans cette vidéo de plusieurs minutes réalisée par F. Gary Gray, on y voit les cinq artistes se préparer, tour à tour, pour leur prestation. A la fin, ils se retrouvent tous à marcher ensemble en direction du SoFi Stadium, l'air déterminé et l'allure sereine. Un teaser qui cumule déjà près de 3 millions de vues à l'heure où nous écrivons l'article. Preuve de l'attente immense qui règne autour de cette mi-temps du Super Bowl !