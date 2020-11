Super Bowl 2021 : The Weeknd assurera le célèbre show de la mi-temps !

La mi-temps du Super Bowl américain est l'un des événements musicaux les plus suivis au monde ! Retransmise dans de nombreux pays, cette finale de la compétition annuelle de football américain s'est imposée au fil des décennies comme un rendez-vous sportif totalement incontournable. Mais ce qui fascine par dessus tout, c'est le concert d'une dizaine de minutes organisé durant la mi-temps. Un moment totalement dingue durant lequel se sont produits tous les plus grands artistes tels que Michael Jackson, Madonna, Katy Perry, AC/DC, Beyoncé, Britney Spears ou, plus récemment, Justin Timberlake.

Le 7 février 2021, ce sera au tour de The Weeknd de se produire en concert lors du fameux Halftime Show. Une annonce faite il y a quelques heures sur les réseaux sociaux (voir ci-dessus) par l'artiste lui-même. Alors qu'il cartonne actuellement avec son album After Hours, le chanteur canadien se produira lors de la finale qui se déroulera au stade de Tampa Bay, en Floride. Regardée par près de 104 millions de téléspectateurs aux États-Unis l'année dernière, la prestation de Jennifer Lopez et Shakira pourrait donc bien être surpassée par l'interprète de Blinding Lights. Alors que les informations demeurent floues quant à la présence d'un public ou pas lors de l'événement, The Weeknd nous donne rendez-vous dans quelques mois pour ce qui s'annonce déjà comme un show exceptionnel !