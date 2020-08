SummerVibes : Votre tube de l'été pop rock électro selon votre signe astro

Vous recherchez la bande-originale de votre été ? Pas de panique, l'Astro a toutes les réponses.

Bélier : N'attendons Pas - Vianney

Avec les Béliers, ça ne traîne pas : on ne se pose pas pour réfléchir, on n'a pas le temps pour se torturer, signe de feu dans toute sa splendeur ! Vous l'aurez compris, un Bélier n'attend pas.

Taureau : Together - Sia

Chez le Taureau, on aime la cohésion. On aime passer du temps en famille et le plus souvent, les amis proches sont considérés comme tels. Et on ne va pas vous l'apprendre, pour un taureau, rien ne vaut le temps passé avec les proches.

Gémeaux : Nos Célébrations - Indochine

Extrêmement ouvert et sociable, le Gémeaux aime faire de nouvelles rencontre et faire la fête. Quoi de mieux que de célébrer ?

Cancer : Would You Stand By Me ? Diva Faune

Ce que veut un cancer, c'est quelqu'un qui soit à ses côté coûte que coûte. Sensible, il aime être rassuré. Alors évidemment, on opte pour Would You Stand By Me ?

Lion : Kings & Queens - Ava Max

Pour les lions, rien de mieux que de briller ! Etre le roi (ou la reine) ou rien.

Vierge - Control, Zoe Wees

Parce que pour ce signe de Terre, rien n'est plus important que le contrôle. Les Vierges sont plus cérébrale qu'émotionnelles !

Balance : Ily - Surf Mesa

Avouez, vous êtes balance, romantique et vous avez déjà fait une story de coucher de soleil avec ce son. Et on ne vous juge pas. Juré.

Scorpion : Secret - Regard

Chez les Scorpion, on n'aime pas s'étaler. On est du genre discret, presque secret. Alors forcément...

Sagittaire : You're So Fucking Cool - Tones & I

Si vous êtes sagittaire, alors vous aimez aller vers les autres. Surtout, vous êtes attiré(e) par ceux qui brillent, ceux qui s'assument, ceux qui explorent. Les gens cool, quoi.

Capricorne : What's Love Go To Do With It ft. Tina Turner

Verseau : La fièvre - Julien Doré

Verseaux, vous êtes engagés. La planète, l'environnement, le féminisme... nombreuses sont les causes qui vous intéressent. Alors évidemment, on vous conseille La Fièvre de Julien Doré (ou Il est où le SAV ? de Suzane !)

Poisson : Donne Moi Ton Coeur - Louane

Ultra sensible, le poisson ouvre son coeur et ses émotions. Evidemment, il en attend de même chez les autres.

Montez le son et profitez !