Summer Of Love : Gagnez votre séjour à San Francisco avec Virgin Radio !

Envie d’évasion ? Virgin Radio, Air France et San Francisco en font leur mission ! A l’occasion du 50ème anniversaire du Summer Of Love, envolez-vous du 1er au 4 juillet en A380 depuis Paris pour San Francisco ! Partez découvrir « The City Of The Bay » avec l’exposition « Summer Of Love » au Musée de Young ! Visitez les quartiers où plus de 200 évènements, don’t des concerts, sont prévus ! Et puis, San Francisco, c’est la ville à découvrir les amis, vous allez kiffer ! En plus vous séjournerez au Cornell Hôtel de France, la vie sera plutôt belle.

Du 22 au 28 mai, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre séjour à San Francisco pour découvrir l’exposition « Summer Of Love » avec Virgin Radio et Air France ! Comment faire partie des heureux élus ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous, et kiffez bien la vie les amis !