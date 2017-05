Summer Electroshock : The Avener, Feder, Busy P...Gagnez vos places pour la soirée événement du 30/06 à Marseille

Avant d'entamer les vacances d'été, Virgin Radio vous propose son ultime soirée Electroshock de la saison ! Le 30 mars prochain à Marseille on vous donne rendez-vous pour le Summer Electroshock. La plus grosse soirée électro de France prend ses quartiers d'été au R2 le Rooftop (Les Terrasses du port, 9 quai du Lazaret à Marseille) avec une line up toujours aussi dingue. The Avener, Feder, Busy P, Orlinski, Huko, FDVM et Domenico Torti seront tous de la partie pour une soirée géniale 100% electro en direct de la cité phocéenne ! Pour gagner vos invitations et prendre part à cette fête Virgin Radio, suivez le guide !

Gagnez vos séjours en écoutant Virgin Radio

Comme d'habitude, il faudra écouter votre radio préféré pour tenter de remporter vos séjours pour le Summer Electroshock. Dès que vous entendez le signal à l'antenne, envoyez le code ELECTRO par sms au 71213 dans les dix minutes qui suivent. Les gagnants seront tirés au sort parmi les inscrits. N'oubliez pas de consulter le règlement avant de participer !