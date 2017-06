Summer Electroshock, Ariana Grande, Justin Bieber...les news musique de la semaine

Que nous a encore réservé la planète musicale cette semaine ? C’est simple, on a commencé la semaine en beauté avec l’annonce du Summer Electroshock qui aura lieu à Marseille à la fin du mois ! Bien évidemment, on vous fait gagner vos places pour assister à ce show événement en présence de The Avener, Feder et bien d’autres. On a aussi eu de jolies surprises avec la sortie de « No Vacancy », le featuring d’Amir avec Ryan Tedder, ainsi que le nouveau tube de Justin Bieber qui cartonne dans les charts américains. Cette semaine également, Ariana Grande a dévoilé le line up du concert qu’elle donnera ce dimanche soir en hommage à Manchester. La soirée s’annonce très forte en émotions et sera retransmise en direct sur TMC. Enfin sur une note plus positive, Ed Sheeran débarque dès la semaine prochaine dans le Carpool Karaoke de James Corden et ça s’annonce franchement épique ! C'est parti pour le récap !

The Avener, Feder, Busy P...Gagnez vos séjours et vos places pour le Summer Electroshock du 30/06 à Marseille

"No Vacancy", la collaboration entre Amir et Ryan Tedder dévoilée

Justin Bieber est au sommet des charts américains avec une chanson que vous ne connaissez pas (encore)

Soirée hommage ce dimanche soir

Ariana Grande dévoile le line up de son concert en hommage à Manchester

Vivement la semaine prochaine !

Ed Sheeran débarque bientôt dans le Carpool Karaoke de James Corden ! (VIDEO)