Suivez le concert de Clara Luciani pour Virgin Radio au Bataclan à Paris !

Voilà un concert que les auditeurs de Virgin Radio ne sont pas près d'oublier ! Alors qu'elle se produit actuellement aux quatre coins de l'hexagone et qu'elle entamera en 2022 une immense tournée des zéniths qui se clôturera par un concert à l'AccorHotels Arena dès la fin de l'année 2022, Clara Luciani a accepté d'ajouter une date à sa tournée rien que pour les auditeurs de Virgin Radio ! Non, vous ne rêvez pas. Ce jeudi 9 décembre, vous étiez donc plus d'un millier de personnes triées sur le volet à être venues applaudir, au Bataclan à Paris, celle qui cartonne actuellement avec ses titres Respire Encore et Le reste, issu de son deuxième album Cœur.

Pour Clara Luciani, pas une minute de répit ! Depuis quelques mois, la chanteuse enchaîne concerts, tournée de promotion, événements en tout genre et autres obligations dues à son rôle de chanteuse à succès. Un comeback plus que chargé pour la chanteuse originaire du sud de la France qui avait déjà réalisé une magnifique prouesse avec son premier opus Sainte-Victoire, écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Pour autant, la jeune femme reste simple. S'affiche toujours le sourire aux lèvres, agréable, polie, avenante. A l'image de cette date exceptionnelle rajoutée exceptionnellement pour Virgin Radio. Un moment rare que nous avons souhaité vous faire partager, à vous qui n'avez pas pu y assister !

C'est avec le morceau Cœur que Clara Luciani a décidé de chauffer le Bataclan. Un rapide discours pour accueillir ses nombreux fans parisiens venus l'applaudir et la chanteuse enchaîne avec Amour Toujours. Puis Nue, extrait de son premier album. Alors que l'ambiance est à son comble, ce sont sur les morceaux Bandit et Les Fleurs qu'elle nous transporte aisément dans son univers. Un endroit chaleureux, où la musique et la bonne humeur, sous-couvert de passer un bon moment, sont les seuls traits qui comptent. Avec Respire Encore, le tube qui a porté son dernier opus, l'artiste soulève littéralement la foule, qui connaît déjà par cœur ce titre sorti il y a tout juste quelques mois. Elle continue avec Tout le monde, Le chanteur, puis La Baie. Le public est en émoi. Pour les trois derniers titres, quoi de mieux que Ma sœur, en hommage à Ehla, suivi de Le Reste et enfin, l'immanquable, l'unique, l'iconique morceau La Grenade. Clara Luciani s'en va, sous les applaudissements de la foule. Ce jeudi 9 décembre, la chanteuse aura offert aux auditeurs de Virgin Radio un moment exceptionnel au milieu de sa tournée. Et pour ça, on la remercie !