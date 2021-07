Suivez la transformation d'Ed Sheeran en vampire dans les coulisses de son dernier clip (VIDEO)

"Les coulisses du clip de Bad Habits sont disponibles sur ma chaîne youtube, c'était très amusant à tourner, à part le saut au dessus d'un immeuble." écrit Ed Sheeran en légende d'une vidéo qui nous transporte dans les coulisses de son dernier clip. Il faut dire qu'après de longs mois d'attente, le chanteur britannique vient enfin de faire son retour sur le devant de la scène avec le titre Bad Habits. Teasé sur les réseaux depuis plusieurs semaines, le clip a été dévoilé il y a quelques jours et il est surprenant ! On y retrouve les codes classiques du film d'horreur mais aussi ceux des comédies musicales. Un morceau aux sonorités électro-pop qui devrait se hisser en tête des charts du monde entier dans les prochaines semaines. Bien qu'aucune information officielle n'a encore été divulguée concernant l'arrivée d'un album, les rumeurs enflent quant à la sortie d'un projet complet. "Comme j'essaie que ces albums soient parfaits, ça prend beaucoup de temps pour les finir" confiait récemment la star à Apple Music.

En attendant de pouvoir découvrir de nouveaux titres signés Ed Sheeran, l'interprète de Shape Of You a dévoilé une vidéo inédite dans laquelle on découvre les coulisses du clip de son dernier morceau. Déjà visionnée plus de 1,1 million de fois sur YouTube, la vidéo nous transporte dans les secrets des effets spéciaux du projet mais aussi les différentes étapes de la transformation totalement bluffante de Ed Sheeran en vampire. On suit ainsi de nombreux moments de ce tournage très attendu par les fans du chanteur et on y constate particulièrement la complicité qui règne entre la star planétaire et ses équipes. Un joli aperçu du travail de l'un des chanteurs les plus prolifiques de ces dernières années à découvrir dès à présent !