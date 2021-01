Suivez Inglorious Baltard, le spectacle de Vérino, en livestream sur la plateforme FNAC !

Né en 2014 au théâtre de Dix Heures, l’Inglorious Comedy Club s’est rapidement hissé au rang des meilleurs plateaux d’humour parisiens. Porté et présenté par Vérino, un maître de cérémonie maniant l’improvisation avec brio, il réunit cinq des meilleurs humoristes actuels, créant à chaque représentation un spectacle unique et éphémère. Pour commencer l'année comme il se doit, l'Inglorious Comedy Club s'associe à la FNAC et au Pavillon Baltard pour une soirée totalement exceptionnelle et intitulée l'Inglorious Baltard. Un événement en streaming à suivre sur la plateforme FNAC.

