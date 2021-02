Suite à l'annonce de séparation des Daft Punk, les prix de leurs vinyles s'envolent !

Daft Punk, c'est bel et bien terminé ! Après des années de spéculations et de fausses informations sur de possibles come-back et de nouveaux sons, les deux robots viennent officiellement d'annoncer la dissolution de leur célèbre duo. Devenus de véritables légendes de l'électro qu'ils ont eux-mêmes rebaptisé french touch, les français ont publié une vidéo déchirante dans laquelle une métaphore de leur séparation est transposée à l'écran avec, en apothéose, l'explosion de l'un des deux personnages. De quoi décevoir les millions de fans qui attendaient avec impatience un nouvel album, voire même une tournée, de la part des artistes...

Néanmoins, suite à cette annonce dès plus traumatisante, un phénomène d'inflation lié à la vente des vinyles du duo s'est peu à peu mis en place dans le monde de la vente de disques. En effet, comme le rapportent les médias Konbini ou GQ, les prix des albums de Daft Punk se sont littéralement envolés ces derniers jours. On découvre ainsi que sur le site Discogs, leur dernier opus, Random Access Memories, peut atteindre des sommes allant jusqu'à plusieurs milliers d'euros selon le format du produit. Et cela, même si GQ précise que "en 2013, cet album vinyle a été la plus grosse vente de l'histoire d'Amazon donc il est possible que de nombreux fans veuillent chercher à le revendre". Idem pour Homework, Discovery ou Human After All, qui atteignent eux-aussi des prix exorbitants alors qu'ils se vendaient moins d'une centaine d'euros avant l'annonce de leur séparation. On rappelle tout de même que de nombreuses copies des vinyles Daft Punk circulent actuellement dans le monde et qu'il se peut que ces prix baissent lors de la mise en vente d'un grand nombre de produits. Reste à savoir si vous souhaitez conserver ces pièces de collection ou si vous préférez les céder aux plus offrants...